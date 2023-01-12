Российский генерал Конашенков уже "уничтожил" в Украине четыре американских БМП "Bradley". ВИДЕО
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Спикер Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков уже сообщил об "уничтожении" четырех американских БМП Bradley, несмотря на то, что эта боевая техника еще не поставлялась в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Конашенков рассказал об этом "успехе" армии РФ в ежедневном отчете.
Напомним, что 6 января Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму свыше миллиарда, в который вошли, в частности, 50 бронированных машин пехоты Bradley, противотанковые ракеты, боеприпасы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и другое оружие и боеприпасы.
Учения украинских военных по использованию новой американской техники, в том числе и бронированных машин пехоты Bradley, начнутся в конце января. Спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что ВСУ могут получить боевые машины пехоты Bradley в течение следующих нескольких недель.