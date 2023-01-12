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Десантники 77-й и 46-й бригад удерживают позиции в Соледаре, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 323-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой – по наиболее принципиальным направлениям.

Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни. Также обсудили ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнерами.

Особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • 5 копійок
    Чому не кажеш що там з розкраданням гуманітарки в Запоріжжі і скільки тобі занесли за це?
  • A San
    якщо за кожну розкрадену гривню ******* Зеленського ********** паличкою ,то можна не відключати електроенергію
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