"Вчера они были зэками, а сегодня они герои": депутат Госдумы Гурулев предложил вагнеровцам стать депутатами и политиками. ВИДЕО

Бывшие заключенные из ЧВК "Вагнер" имеют достаточные компетенции для выдвижения на роль депутатов и дальнейшей работы в рамках должности, заявил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Да, они были заключены по разным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою родину. Скажем прямо: еще вчера они были зэками, а теперь они герои", - сказал депутат.

По мнению генерала, бывшие заключенные из ЧВК "Вагнер" обладают необходимыми качествами, чтобы представлять граждан в Госдуме и заниматься законотворчеством. Итак, перефразируя самого Гурулева: вчера они были зэками, а сегодня депутаты.

Также о возможности участия в выборах вернувшихся с фронта военных и волонтеров писали российские "Ведомости"

Газета ссылалась на собеседников в президентской администрации, которые говорили, что "это всем выгодно иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос". Правда, об участии в выборах бывших заключённых "Ведомости" не упоминали.

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