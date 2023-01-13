"Вчера они были зэками, а сегодня они герои": депутат Госдумы Гурулев предложил вагнеровцам стать депутатами и политиками. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Да, они были заключены по разным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою родину. Скажем прямо: еще вчера они были зэками, а теперь они герои", - сказал депутат.
По мнению генерала, бывшие заключенные из ЧВК "Вагнер" обладают необходимыми качествами, чтобы представлять граждан в Госдуме и заниматься законотворчеством. Итак, перефразируя самого Гурулева: вчера они были зэками, а сегодня депутаты.
Также о возможности участия в выборах вернувшихся с фронта военных и волонтеров писали российские "Ведомости"
Газета ссылалась на собеседников в президентской администрации, которые говорили, что "это всем выгодно иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос". Правда, об участии в выборах бывших заключённых "Ведомости" не упоминали.