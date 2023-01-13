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"Вчера они были зэками, а сегодня они герои": депутат Госдумы Гурулев предложил вагнеровцам стать депутатами и политиками. ВИДЕО

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Бывшие заключенные из ЧВК "Вагнер" имеют достаточные компетенции для выдвижения на роль депутатов и дальнейшей работы в рамках должности, заявил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Да, они были заключены по разным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою родину. Скажем прямо: еще вчера они были зэками, а теперь они герои", - сказал депутат.

По мнению генерала, бывшие заключенные из ЧВК "Вагнер" обладают необходимыми качествами, чтобы представлять граждан в Госдуме и заниматься законотворчеством. Итак, перефразируя самого Гурулева: вчера они были зэками, а сегодня депутаты.

Также о возможности участия в выборах вернувшихся с фронта военных и волонтеров писали российские "Ведомости"

Газета ссылалась на собеседников в президентской администрации, которые говорили, что "это всем выгодно иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос". Правда, об участии в выборах бывших заключённых "Ведомости" не упоминали.

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