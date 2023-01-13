Россияне ночью обстреляли базу с коммунальными автобусами на Херсонщине, ранен охранник - ОВА. ВИДЕО
1 68511
На Херсонщине российские захватчики ночью обстреляли базу, где были припаркованы коммунальные автобусы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.
"Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание для охраны - по предварительной информации, один из охранников получил ранения. Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети", - рассказал он.