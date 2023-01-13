Новости Видео • Война

Россияне ночью обстреляли базу с коммунальными автобусами на Херсонщине, ранен охранник - ​​ОВА. ВИДЕО

1 68511
На Херсонщине российские захватчики ночью обстреляли базу, где были припаркованы коммунальные автобусы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

"Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание для охраны - по предварительной информации, один из охранников получил ранения. Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина де-факто стала членом НАТО, - Резников

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    по перше-Запоріжська область частково тимчасово окупована і кожен день йдуть бойові дії,по друге-в ній ВЦА очолюює крадій гуманітарки анд компані...
  • Ksenia VB
  • 5 копійок
    Занесли Вовкі чумадан і великокради хоч вагонами.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости