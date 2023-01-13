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Нардеп Бойко о лишении мандатов бывших соратников по "ОПЗЖ": "Правильное решение. Они недостойны быть народными депутатами". ВИДЕО

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Нардеп Юрий Бойко поддержал лишение мандатов бывших коллег по "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем заявлении Бойко обвинил их в непатриотизме и назвал главную причину своей поддержки такого решения Верховной Рады – выезд упомянутых нардепов за границу после полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

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Топ комментарии

  • Валентин Пруденко
    Бл@дь!!! Просто бл@дь!!! Просто по-іншому коментувати не можу!..
  • Юрко Янгол
    А ти достойний ??? Під час війни разом з медведчуком їздив в москву на агентурну зустріч !
  • ghfhg jhjh
    але ж погодьтесь,красіво відпетляв,риг сраний...
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