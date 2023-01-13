Нардеп Бойко о лишении мандатов бывших соратников по "ОПЗЖ": "Правильное решение. Они недостойны быть народными депутатами". ВИДЕО
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Нардеп Юрий Бойко поддержал лишение мандатов бывших коллег по "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем заявлении Бойко обвинил их в непатриотизме и назвал главную причину своей поддержки такого решения Верховной Рады – выезд упомянутых нардепов за границу после полномасштабного вторжения российской армии в Украину.