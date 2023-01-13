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Начался третий этап конкурса на должность директора НАБУ: к нему допущено 50 человек, из которых по итогам тестирования должно остаться 20. ВИДЕО

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Кандидаты на должность директора Национального антикоррупционного бюро проходят третий этап конкурса тестирования на общие способности.

Соответствующая информация обнародована на странице конкурсной комиссии в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы начинаем следующий этап конкурса - тестирование на общие способности. До этого этапа дошло 50 человек, из которых по итогу испытания должно остаться 20", - сказал в начале конкурса глава конкурсной комиссии Николай Кучерявенко.

По его словам, сегодняшнее испытание предполагает прохождение вербального теста и абстрактно-логического теста.

Напомним, 29 и 30 декабря 2022 года состоялось анонимное тестирование на знание законодательства.

В общей сложности из 78 кандидатов, претендовавших на должность директора НАБУ, к конкурсу допустили 74 претендента.

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