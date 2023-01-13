Начался третий этап конкурса на должность директора НАБУ: к нему допущено 50 человек, из которых по итогам тестирования должно остаться 20. ВИДЕО

Кандидаты на должность директора Национального антикоррупционного бюро проходят третий этап конкурса тестирования на общие способности.

Соответствующая информация обнародована на странице конкурсной комиссии в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы начинаем следующий этап конкурса - тестирование на общие способности. До этого этапа дошло 50 человек, из которых по итогу испытания должно остаться 20", - сказал в начале конкурса глава конкурсной комиссии Николай Кучерявенко.

По его словам, сегодняшнее испытание предполагает прохождение вербального теста и абстрактно-логического теста.

Напомним, 29 и 30 декабря 2022 года состоялось анонимное тестирование на знание законодательства.

В общей сложности из 78 кандидатов, претендовавших на должность директора НАБУ, к конкурсу допустили 74 претендента.