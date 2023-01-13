Командир группы аэроразведки "Птахи Мадяра" об обстановке в Соледаре: "Перестаньте поддерживать срач и пропаганду российскую. Мы над центром города". ВИДЕО

Командир тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди рассказал о боях в Соледаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой говорится об обстановке в городе на данный момент, украинский воин опубликовал на своей странице в соцсети.

"Перестаньте поддерживать срач и пропаганду российскую в отношении Соледара, отброса войск ВСУ от него на неопределенную дистанцию. Идут ожесточенные бои. Прямо сейчас - 13 января, 14 часов 13 минут. Мы работаем над центром Соледара. Мы видим все передвижения врага... Есть хорошие новости", – говорит боец на записи.

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