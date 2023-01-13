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Командир группы аэроразведки "Птахи Мадяра" об обстановке в Соледаре: "Перестаньте поддерживать срач и пропаганду российскую. Мы над центром города". ВИДЕО

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Командир тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди рассказал о боях в Соледаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой говорится об обстановке в городе на данный момент, украинский воин опубликовал на своей странице в соцсети.

"Перестаньте поддерживать срач и пропаганду российскую в отношении Соледара, отброса войск ВСУ от него на неопределенную дистанцию. Идут ожесточенные бои. Прямо сейчас - 13 января, 14 часов 13 минут. Мы работаем над центром Соледара. Мы видим все передвижения врага... Есть хорошие новости", – говорит боец на записи.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Олександр Бліндер
    Дякую за ковток доброї надії!
    Нехай минають вас ворожі кулі і всяке інше!
    Перемоги!
  • Player New
    Кацапи проводять іпсо, наші журнаповії їм у цьому допомагають як можуть.
  • Алекс Мышкевич
    Дякуємо, Герої!

    Віримо лише в Бога та ЗСУ!
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