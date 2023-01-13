Захват россиянами Бахмута и Соледара не окажет стратегического влияния на войну, - Кирби. ВИДЕО
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Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал ситуацию в Соледаре и Бахмуте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы не знаем, как ситуация будет развиваться, поэтому я не буду прогнозировать успех или неудачу. Но даже если россияне и возьмут под контроль и Бахмут, и Соледар, это не окажет стратегического влияния на саму войну. И это точно не остановит украинцев и не замедлит их усилия вернуть свою территорию.
И я бы напомнил – я знаю, что мы все сейчас сосредоточены на этих двух городах. Но опять же, сделайте пару шагов назад. И если взглянуть на произошедшее за последние 10 с половиной месяцев, в том числе на Донбассе, города и села довольно часто переходили из рук в руки. Так что мой последний комментарий: не списывайте украинцев", - сказал Кирби.