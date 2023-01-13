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Захват россиянами Бахмута и Соледара не окажет стратегического влияния на войну, - Кирби. ВИДЕО

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Захват россиянами Бахмута и Соледара не окажет стратегического влияния на войну, - Кирби. ВИДЕО
Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал ситуацию в Соледаре и Бахмуте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не знаем, как ситуация будет развиваться, поэтому я не буду прогнозировать успех или неудачу. Но даже если россияне и возьмут под контроль и Бахмут, и Соледар, это не окажет стратегического влияния на саму войну. И это точно не остановит украинцев и не замедлит их усилия вернуть свою территорию.

И я бы напомнил – я знаю, что мы все сейчас сосредоточены на этих двух городах. Но опять же, сделайте пару шагов назад. И если взглянуть на произошедшее за последние 10 с половиной месяцев, в том числе на Донбассе, города и села довольно часто переходили из рук в руки. Так что мой последний комментарий: не списывайте украинцев", - сказал Кирби.

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Топ комментарии

  • Artem ccd9ee3f
    Соледар и Бахмут это индикатор того, насколько хорошо наши.... союзники снабдили ЗСУ оружием....всего лишь...
  • Beta Human
    Якби ти там був, точно не здали б.
  • Sol Invictus 522a166f
    діло не тільки в місті, а нашій тактиці та командуванні ... так само як Соледар ми втратили Северодонецьк ... і ніхто з генералів не поніс покарання і не зробив висновків ..... а ще подивися на мапу - як орки "тягнуть рукави" щоб перерізати дороги на Бахмут, Авдіївку та Торецьк ... тому що за Соледаром, який як ти, та інші розумники, тут кажуть не має стратегічного знання, не має підготовлених рубежів, а це може призвести до колапсу оборони цілого фронту ...
    ...

    всі ці міста є одною лінією оборони, і втрата кожного з них це великий ризик
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