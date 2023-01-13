Тяжелая битва за Донетчину продолжается, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 324-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелая битва за Донетчину продолжается. Битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил самые большие силы именно на этом направлении, наши военные – Вооруженные Силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают государство.

Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи! Спасибо бойцам подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", которые мужественно обороняют Бахмут!

Триста двадцать четыре дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул для нас всех, чтобы больше давить на оккупантов и чтобы наносить врагу большие потери. Спасибо всем, кто это обеспечивает! Как на передовой, так и на всех других наших фронтах", – сказал Зеленский.

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