"Просто в старом ПТУ разместили всех и все, #битесь как хотите": российский оккупант рассказал товарищу, что на самом деле случилось в Макеевке, - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант обвинил свое руководство в ликвидации военных РФ в Макеевке в новогоднюю ночь. Он пожаловался, что оккупантов разместили слишком близко к фронту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на перехват Главного управления разведки.

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"Удар, который был по Макеевке, в ночь с 31 на 1, это полный пи*дец. Но такие случаи уже были. Там можно было все грамотно сделать… поселить людей в лесу, в землянках,... а там просто в старом ПТУ разместили всех и все, *битесь как хотите", - рассказал россиянин в разговоре со знакомым.

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По его словам, на территории ПТУ находились также бочки с топливом, оружие и транспорт. Кроме того, оккупант пожаловался на местных жителей, которые фотографируют позиции оккупантов и передают украинским защитникам.