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Подбитый танк, 5 БТР и 30 оккупантов, - результаты "наступления" россиян на Запорожском направлении. ВIДЕО

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Генеральный штаб ВСУ обнародовал кадры, на которых видны результаты неудачного наступления россиян на Запорожском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На видео "наступление" оккупантов на запорожском направлении. Уничтожены 5 БМП, вражеский танк и около 30 захватчиков.

Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Y.M. Z.
    Дякуємо, Українські Воїни!

    Будьте пильними і бережіть себе. 💙💛
  • 5 копійок
    Донаступались.
  • Amber
    Нашим Воїнам щира подяка за чудові новини ,
    молимось за Вас, дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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