Россиянка, просившая Путина "#бануть хорошенько" по Дрездену, жалуется в российский МИД на немецкую полицию: "Помогите! На меня завели уголовное дело!". ВИДЕО
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Россиянка Алена Дирксен, проживающая в Германии, пожаловалась на немецкую полицию в российский МИД и просит ее защитить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Дирксен, в полицию она обратилась сама и сделала заявление о том, что на нее и ее бизнес давят проукраинские активисты, однако полиция начала расследование против нее и предъявила ей обвинение в призыве к терроризму.
Напомним, Дирксен - владелица российского ресторана "Родина" в Дрездене, в октябре опубликовала видео, на котором призвала Путина "#бануть хорошенько" по Дрездену.
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