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Россиянка, просившая Путина "#бануть хорошенько" по Дрездену, жалуется в российский МИД на немецкую полицию: "Помогите! На меня завели уголовное дело!". ВИДЕО

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Россиянка Алена Дирксен, проживающая в Германии, пожаловалась на немецкую полицию в российский МИД и просит ее защитить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Дирксен, в полицию она обратилась сама и сделала заявление о том, что на нее и ее бизнес давят проукраинские активисты, однако полиция начала расследование против нее и предъявила ей обвинение в призыве к терроризму.

Напомним, Дирксен - владелица российского ресторана "Родина" в Дрездене, в октябре опубликовала видео, на котором призвала Путина "#бануть хорошенько" по Дрездену.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • LoraUA
    Кацапська галоша )
    Назад в Кислодрищенськ!
  • 5 копійок
    Чумадан-вокзал-*****.
  • Вадим Думи
    Оооо свиноматка завыла, а шо случІлась? А шо с **алом ))))
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