"Разговор о войне, победе и будущем": Киевский форум по безопасности проводит почетную лекцию главы Центра гражданских свобод Матвийчук. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
В рамках мероприятия состоится дискуссия "Разговор о войне, победе и будущем", участие в которой примут Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко, глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров, президент Украинского Пен, главный редактор UkraineWorld Владимир Ермоленко, общественный деятель Валерий Пекарь, журналист Виталий Портников, писательница Елена Стяжкина.
В рамках события будут выступать Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит А. Бринк, Председатель Киевского Форума по безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк. Модератор – директор КБФ Даниил Лубкивский.
Киевский Безопасный Форум, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.