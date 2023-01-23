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Пропагандистка Симоньян о технологической изоляции России: "Мы вернемся в 90-е! Даже кнопочные телефоны работать не будут. Обидно". ВИДЕО

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Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян признала технологическую зависимость России и отметила, что в случае изоляции РФ для россиян станут недоступными уже привычные вещи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандистка, в частности, сказала, что из-за возможной технологической изоляции "превратятся в тыкву" телефоны, планшеты и другие цифровые гаджеты. Россия вернется в технологическое состояние 90-х годов, ведь собственным техническим развитием страна совсем не занималась.

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Топ комментарии

  • Вадим Думи
    Зато у вас останется ваше вонючее "Вяличие!"
  • vuiko dobrui
    а як ви хотіли кацапи дибільні - бикувати, поклавши х*й на міжнародне право, шантажувати увесь світ ядерною зброєю, розпочати війни в суверенних Молдові, Грузії, Азербайджані, Україні, Ічкерії, сирії, тощо і щоб вам дибілам за це нічого не було ??? цивілізований світ і так багато скрізь пальці дивився на влаштовані вами геноциди по усій Європі та на Близькому Сході !!! рано чи пізно усьому приходить кінець !!!
  • arye z.
    Не о том, Марго, беспокоишься, не о том...
    Телефонов, понимаешь, не будет, планшеты скиснут, интернет отключат...
    Это все мелочи, а ты лучше думай о том, как ты будешь смотреться когда в петле повиснишь.
    Бобры злопамятные, бобры все помнят, бобры ничего не забывают.
    Бобры, они такие!!!
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