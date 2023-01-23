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Подразделение пограничников продвинулось вперед и заняло вражескую позицию возле Бахмута, - ГПСУ. ВИДЕО

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Пограничники у Бахмута устроили оккупантам марафон под огнем, после чего захватили их позицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло вражескую позицию. Огневую поддержку обеспечили пограничники-минометчики. Под влиянием плотного огня оккупанты свой рубеж покинули, после чего бойцы ГНСУ зачистили местность и закрепились. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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