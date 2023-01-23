В Одессе сотрудники военкомата во время вручения повестки задерживают мужчин и используют машины скорой помощи: назначена служебная проверка. ВИДЕО
Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Вывоз мужчин в центры территориального комплектования насильно может квалифицироваться как уголовное правонарушение, рассказал Дмитрий Ткаченко. Все военнообязанные должны самостоятельно прийти для сверки данных. Просить документы на улицах сотрудники военкоматов права не имеют, как и лично выписывать повестки.
"Действительно, практика такова, что человеку могут предложить сесть в транспорт и проехать в центр комплектации, но он может отказаться от этого, сказать, что он явится в соответствии с датой, указанной в повестке. Что касается того, что мы видим, то подобное направление человека в транспорт и вывоз в неизвестном направлении может быть квалифицировано как уголовное нарушение", — говорит адвокат.
Такие действия нарушают 146 статью Уголовного кодекса Украины и считаются похищением. Пострадавший от этого человек может обратиться в полицию.
Был также случай, когда люди в военной форме использовали для выполнения своих обязанностей карету скорой помощи. По словам начальницы координационного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Натальи Гуменюк, карета скорой не была оборудована для медицинских услуг, сейчас в этом случае проводят проверку:
"В ней нет медицинского оборудования, она была передана по мобилизации как автотранспортное средство. Да это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта, в частности, для соответствующей работы, поэтому по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, будут привлечены виновные к дисциплинарной ответственности".
Меры по мобилизации начались с началом полномасштабной войны, отметила Наталья Гуменюк. По ее словам, все военнообязанные должны явиться в территориальный центр комплектования для сверки данных:
"Это обязанность, которую военнообязанные граждане должны выполнить, если он не выполнил его, он может быть дополнительно приглашен для проведения этой работы. Пройти медицинские процедуры, в частности медицинское освидетельствование, документальное оформление, сверку данных личных и выполнять дальнейшие распоряжения соответствующих должностных лиц территориального центра комплектования. Если он подлежит мобилизации, он должен пройти подготовку и может быть отправлен в подразделение".