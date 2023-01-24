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Члены экипажа вражеского самоходного миномета 2C4 "Тюльпан" взлетают вверх после попадания украинских артиллеристов. ВИДЕО

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Украинские артиллеристы попали во вражеский экипаж самоходного миномета 2C4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снаряд попал в непосредственной близости от самоходной установки в тот момент, когда все члены экипажа занимались ее обслуживанием. На видеозаписи можно разглядеть как тела двух оккупантов после взрыва взлетают высоко вверх.

Остался ли в исправном состоянии самоходный миномет неизвестно, но на видео видно, что он способен двигаться и начал ехать с места попадания. В живых осталось и, по меньшей мере, два члена экипажа - один из них управляет бронемашиной, другой - бежит за ней.

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Топ комментарии

  • Kan Kan 21c2f560
    Мгновенно перешли в десантные войска
  • Тульман Шупельпельц 69a5bcc2
    Боже, як же це красиво! Дивився та б дивися.
  • Бенина Мама
    Низко каZZапы пошли. Видать, к дождю.
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