Члены экипажа вражеского самоходного миномета 2C4 "Тюльпан" взлетают вверх после попадания украинских артиллеристов. ВИДЕО
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Украинские артиллеристы попали во вражеский экипаж самоходного миномета 2C4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, снаряд попал в непосредственной близости от самоходной установки в тот момент, когда все члены экипажа занимались ее обслуживанием. На видеозаписи можно разглядеть как тела двух оккупантов после взрыва взлетают высоко вверх.
Остался ли в исправном состоянии самоходный миномет неизвестно, но на видео видно, что он способен двигаться и начал ехать с места попадания. В живых осталось и, по меньшей мере, два члена экипажа - один из них управляет бронемашиной, другой - бежит за ней.