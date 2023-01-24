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Предприниматели привезли для бойцов на передовую мобильный карпатский чан: "Кто правильно воюет, должен хорошо отдыхать". ВИДЕО

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Предприниматели устроили бойцам с передовой SPA-процедуры привезли для них мобильный карпатский чан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фронтового SPA-комплекса опубликована в соцсетях.

"Мы в семи километрах от передовой... После тяжелого дня ребята получили такое удовольствие... Кто правильно воюет, тот должен хорошо отдыхать. Все. Слава Украине! Работаем дальше. Привезли ребятам немного релакса", - говорит мужчина на видеозаписи.

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  • Враг рода человеческого 666
    Молодці!
  • Грицько Добрий
    Слава ВСУ!
  • Serhiy Tokolov
    Чудова ініціатива!
    А як тепер завиють каZZапські пропогондони про те, що "нацисти варять в котлах мальчіков в бєлих стрінгах"
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