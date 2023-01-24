Предприниматели привезли для бойцов на передовую мобильный карпатский чан: "Кто правильно воюет, должен хорошо отдыхать". ВИДЕО
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Предприниматели устроили бойцам с передовой SPA-процедуры привезли для них мобильный карпатский чан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фронтового SPA-комплекса опубликована в соцсетях.
"Мы в семи километрах от передовой... После тяжелого дня ребята получили такое удовольствие... Кто правильно воюет, тот должен хорошо отдыхать. Все. Слава Украине! Работаем дальше. Привезли ребятам немного релакса", - говорит мужчина на видеозаписи.