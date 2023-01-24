"Оккупанты ложились один за другим". Пара снайперов ССО уничтожает нескольких оккупантов. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры опубликованы в официальном фейсбуке Командования ССО.
"Оккупанты ложились один за другим", – говорится в комментарии к видео.
Как отмечается, пара снайперов ССО ВСУ получила приказ выдвинуться на одном из направлений наблюдения.
Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе.
"Из радиоперехвата стало понятно, что враг проинформирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден – вооружен" на этот раз не сработала", – подчеркнули в ССО.
После обнаружения двух российских солдат снайперы ССО ликвидировали одного из них.
"После этого на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В результате четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонных рубежей", - отметили в ССО ВСУ.