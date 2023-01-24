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"Оккупанты ложились один за другим". Пара снайперов ССО уничтожает нескольких оккупантов. ВИДЕО

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Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили четырех российских оккупантов на одном из направлений боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры опубликованы в официальном фейсбуке Командования ССО.

"Оккупанты ложились один за другим", – говорится в комментарии к видео.

Как отмечается, пара снайперов ССО ВСУ получила приказ выдвинуться на одном из направлений наблюдения.

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Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе.

"Из радиоперехвата стало понятно, что враг проинформирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден – вооружен" на этот раз не сработала", – подчеркнули в ССО.

После обнаружения двух российских солдат снайперы ССО ликвидировали одного из них.

"После этого на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В результате четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонных рубежей", - отметили в ССО ВСУ.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    лягали, бо втомились
  • vitaliymkua
    Важко Київ за три дні взяти.)
  • Luk Viktor
    Одним пострілом 2-х "зняв"????
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