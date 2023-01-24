Спецподразделение ГУР при поддержке ВСУ провело разведывательный ночной рейд в районе Новой Каховки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как отмечается, предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления рашистов.
Несмотря на плотное минирование береговой линии и фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег.
"Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором был командный пункт. Приняв высадку как попытку прорыва линии обороны, рашисты сразу привлекли боевые резервы – подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные, состав и места расположения вражеских резервов", - сообщили в ГУР.
В ведомстве отметили, что во время боя враг понес существенные потери. Украинские бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленника. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра.
"Работа по деоккупации украинской территории продолжается", – резюмировали в ГУР.