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Сегодня общество увидело очередные кадровые решения. Соответствующие шаги будут и дальше, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 января выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово - очередные. Соответствующие шаги будут и дальше. Каждый из них общество увидит, и, я уверен, поддержит.

Любая внутренняя проблематика, мешающая государству крепнуть, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институциями.

Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой. И сегодня своим указом я ввел еще одно решение СНБО. Детали – со временем", - отметил украинский президент.

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    долго в борделе будут кровати переставлять?
  • Перехватчик
    КиївМіськБудда

    @saniolli

    ·

    5 ч

    Якщо охоронець в магазині вкраде смартфон, його посадять. Якщо Слуга Народу вкраде мільйони доларів - його просто звільнять. Так виглядає кінець епохи брехні і початок епохи верховенства права.
  • Олександр Дніпро
    Брехло !
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