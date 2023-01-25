Новости Видео • Война

Россиянин, проживающий в Германии, под песню о Путине ругается, проезжая вдоль колонны бронетехники: "Вы куда это везете, долбо#бы?! П#дарасы! Въ#бать бы из артилерии!". ВИДЕО

49 073189
Россиянин, проживающий в Германии, увидев колонну бронетехники на дороге, начал ругаться и ссориться и выразил свое желание ударить по колонне из артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в автомобиле, в котором ехал рашист, звучала песня о Путине. Судя по дорожным знакам, запись была сделана вблизи немецкого города Хемниц.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Верховный комиссар ООН по делам беженцев Гранди посетил Харьков. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Urs
    надеюсь, полиция его уже ищет.
  • Михайло Михайлович Іл 22368e1f
    росіян треба закрити як звірів в заповіднику і на люди не випускати
  • Urs
    его машину зафиксировали камеры, а его видеорегистратор - ориентиры\дорожные указатели на местности, "вывернут" и канал, где он это выложил. Было бы желание.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости