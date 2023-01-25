Россиянин, проживающий в Германии, под песню о Путине ругается, проезжая вдоль колонны бронетехники: "Вы куда это везете, долбо#бы?! П#дарасы! Въ#бать бы из артилерии!". ВИДЕО
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Россиянин, проживающий в Германии, увидев колонну бронетехники на дороге, начал ругаться и ссориться и выразил свое желание ударить по колонне из артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в автомобиле, в котором ехал рашист, звучала песня о Путине. Судя по дорожным знакам, запись была сделана вблизи немецкого города Хемниц.
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