Наев посетил военный госпиталь в Киевской области и вручил раненым воинам ведомственные знаки отличия. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины
Как отмечается, в травматологическом отделении медики рассказали командующему о характере травм, которые получили военнослужащие, как проходит лечение и сроки выздоровления.
Наев пообщался с ранеными воинами и вручил им ведомственные награды за мужество и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Благодарю вас за службу и желаю скорейшего выздоровления", - подчеркнул командующий.
По словам Наева, солдатская работа – это важнейший аспект нашей общей победы.
"Без обычного солдата ни один командующий не будет иметь преимущества на поле боя, не сможет выполнить поставленную задачу. Мы благодарны воинам, которые не жалея собственного здоровья, демонстрируют героические поступки в районах выполнения боевых задач", - подчеркнул командующий.
Награды из рук командующего получили не только раненые бойцы, но и персонал этого военного госпиталя.
"Каждый день и каждую ночь вы работаете над улучшением здоровья раненых и травмированных военных. Это ваш личный вклад в дело победы над российским агрессором. Вы также являетесь защитниками Украины, поскольку сохраняете жизнь наших воинов. Искренне благодарю вас и ваши семьи", - сказал командующий.