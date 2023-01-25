Наев посетил военный госпиталь в Киевской области и вручил раненым воинам ведомственные знаки отличия. ВИДЕО

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил один из военных госпиталей Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины

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Как отмечается, в травматологическом отделении медики рассказали командующему о характере травм, которые получили военнослужащие, как проходит лечение и сроки выздоровления.

Наев пообщался с ранеными воинами и вручил им ведомственные награды за мужество и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Благодарю вас за службу и желаю скорейшего выздоровления", - подчеркнул командующий.

По словам Наева, солдатская работа – это важнейший аспект нашей общей победы.

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"Без обычного солдата ни один командующий не будет иметь преимущества на поле боя, не сможет выполнить поставленную задачу. Мы благодарны воинам, которые не жалея собственного здоровья, демонстрируют героические поступки в районах выполнения боевых задач", - подчеркнул командующий.

Награды из рук командующего получили не только раненые бойцы, но и персонал этого военного госпиталя.

"Каждый день и каждую ночь вы работаете над улучшением здоровья раненых и травмированных военных. Это ваш личный вклад в дело победы над российским агрессором. Вы также являетесь защитниками Украины, поскольку сохраняете жизнь наших воинов. Искренне благодарю вас и ваши семьи", - сказал командующий.