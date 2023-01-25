Массированный обстрел россиян сорвал эвакуацию семьи из Угледара. ВИДЕО

Очередной массированный обстрел российских оккупантов сорвал эвакуацию семьи с тремя детьми из Угледара Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

"Семья с тремя маленькими детьми сегодня должна быть уже в безопасности. За ними выехали "Белые ангелы". Однако добраться до адреса не удалось", - сказано в сообщении.

Как отмечается, семья находится в укрытии в 2 км от позиций россиян, под постоянным огнем. Они наконец-то согласились выехать ради детей, но с самого утра оккупанты атаковали Угледар.

Несмотря на хаотические удары россиян, экипаж полиции продолжил путь и въехал в горящий город. Полицейские хотели дождаться момента тишины, чтобы спасти семью, но так и не наступил.

Полицейские отслеживают ситуацию, чтобы, как только будет малейший шанс, - эвакуировать семью, не рискуя их жизнью.

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Правоохранители призывают жителей не откладывать эвакуацию, ведь есть немало примеров, когда забрать людей из зоны боев даже "ангелам" уже не под силу.