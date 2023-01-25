Воины 36-ОБМП уничтожили штурмовую колонну россиян в Донецкой области. ВИДЕО

Украинские защитники из 36-й ОБМП уничтожили штурмовую колонну российских захватчиков в Донецкой области.

Видео обнародовала 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, передает Цензор.НЕТ.

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"Зухвалий "атріцатєльний" наступ "втарой армії міра" був вщент розгромлений під час ефективного та злагодженого оборонного бою наших захисників на Донеччині. До вашої уваги епічне відео знищення штурмової колони окупантів 15 січня біля населеного пункту Водяне силами 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, побратимів-піхотинців та 503 Окреого батальйону морської піхоти", - йдеться в повідомленні.

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