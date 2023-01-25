"Мы искали тех, кто помогал россиянам в их наступлении с юга", - боец морской пехоты ВСУ о первых днях вторжения. ВИДЕО

Роман проснулся утром 24 февраля 2022, прочитал новости и не поверил, что Россия начала полномасштабное вторжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поняв, что это не фейк, присоединился к движению сопротивления на юге Украины, который все делал, чтобы остановить врага. Когда угроза окружения его города миновала, Роман в рядах морской пехоты Вооруженных сил Украины отправился в Донецкую область, где продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами.

О своей встрече с войной и своем участии в войне Роман рассказал в специальном интервью.

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