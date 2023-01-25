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"Мы искали тех, кто помогал россиянам в их наступлении с юга", - боец морской пехоты ВСУ о первых днях вторжения. ВИДЕО

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Роман проснулся утром 24 февраля 2022, прочитал новости и не поверил, что Россия начала полномасштабное вторжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поняв, что это не фейк, присоединился к движению сопротивления на юге Украины, который все делал, чтобы остановить врага. Когда угроза окружения его города миновала, Роман в рядах морской пехоты Вооруженных сил Украины отправился в Донецкую область, где продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами.

О своей встрече с войной и своем участии в войне Роман рассказал в специальном интервью.

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Топ комментарии

  • Роман Арах
    шукайте на Самому верху всi там i досi!!!
  • Юрій Ан 612fed4e
    Ги, не потрібно довго шукати.
    Я вам підскажу - боневтік, дерьмак, верещук.
  • Юрій Сластьон
    Треба шукати на печерських пагорбах.
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