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Расчет пушки МТ-12 "Рапира" уничтожает вражеский БМП. ВИДЕО

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Расчет пушки МТ-12 "Рапира" точным выстрелом уничтожил вражескую БМП, ее экипаж и оккупантов, двигавшихся под прикрытием бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки артиллеристы опубликовали в соцсетях.

"Бахмутское направление. Ночная работа противотанкового расчета 28-й ОМБр МТ-12 "Рапира". В результате успешной и меткой работы уничтожена БМП противника вместе с экипажем и пехотой, которая выдвинулась для проведения разведки боем", - отмечают бойцы в публикации.

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  • Alessandro Moretti
    Це все, що я хочу чути - всіх положили!
  • Urs
    - вот вы говорите эскалибур...
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    - ну ладно - думаете.
  • 4xish
    Здоровья погибшим
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