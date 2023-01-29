Новости Видео • Агрессия России против Украины

"Пригожин – чмо, и его компания п#дарастическая", - российский военнослужащий Полинков. ВИДЕО

29 12960
Воюющий на Донбассе российский военнослужащий Михаил Полинков записал видеообращение к Евгению Пригожину. В нем он публично унизил главаря "вагнеровцев".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Друг Гиркина и российский военнослужащий Михаил Полинков назвал владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "чмом и владельцем п#дарастической компании", "угребищем", "приблаженной шестеркой" и "халдеем, который менял тарелки у Путина".

"Приватная п#дарастическая кампания" - ЧВК, выходит. Звучит. Пожалуй, впервые в России нашелся военный, посмевший открыто унизить Пригожина, назвал его самым унизительным по зоновским понятиям прозвищем - "п#даром", то есть самой низкой тюремной кастой заключенных, подвергающихся сексуальному насилию", - отметил Бутусов.

Полинков унизил всемогущего путинского олигарха на весь мир, теперь следует дождаться реакции предводителя "вагнеровцев".

"Если он не ответит солдату Полинкову, после того, как тот его назвал "п#даром", Пригожина уже никто не будет воспринимать всерьез. История драматична, показывает уровень морали и интеллекта "защитников российского мира", - отметил главный редактор.

Также смотрите: Террорист Пригожин о террористе Гиркине: "У#бок, законченое ссыкло, тварь #бучая. Я поссу ему на лицо". АУДИО (18+)

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Только пєтухі могут ідті по зову і под командованіє пєтуха-поетому ето пєтушиная армія...
  • Виктор Бороветский
    Не розбираюсь в сортах гівна і рангах підарів. Русня є русня, одного коричневого кольору.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Все більше ознак, що назріває внутрішній конфлікт на Мордорі ))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости