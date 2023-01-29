"Пригожин – чмо, и его компания п#дарастическая", - российский военнослужащий Полинков. ВИДЕО
Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Друг Гиркина и российский военнослужащий Михаил Полинков назвал владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "чмом и владельцем п#дарастической компании", "угребищем", "приблаженной шестеркой" и "халдеем, который менял тарелки у Путина".
"Приватная п#дарастическая кампания" - ЧВК, выходит. Звучит. Пожалуй, впервые в России нашелся военный, посмевший открыто унизить Пригожина, назвал его самым унизительным по зоновским понятиям прозвищем - "п#даром", то есть самой низкой тюремной кастой заключенных, подвергающихся сексуальному насилию", - отметил Бутусов.
Полинков унизил всемогущего путинского олигарха на весь мир, теперь следует дождаться реакции предводителя "вагнеровцев".
"Если он не ответит солдату Полинкову, после того, как тот его назвал "п#даром", Пригожина уже никто не будет воспринимать всерьез. История драматична, показывает уровень морали и интеллекта "защитников российского мира", - отметил главный редактор.