"Пригожин – чмо, и его компания п#дарастическая", - российский военнослужащий Полинков. ВИДЕО

Воюющий на Донбассе российский военнослужащий Михаил Полинков записал видеообращение к Евгению Пригожину. В нем он публично унизил главаря "вагнеровцев".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Друг Гиркина и российский военнослужащий Михаил Полинков назвал владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "чмом и владельцем п#дарастической компании", "угребищем", "приблаженной шестеркой" и "халдеем, который менял тарелки у Путина".

"Приватная п#дарастическая кампания" - ЧВК, выходит. Звучит. Пожалуй, впервые в России нашелся военный, посмевший открыто унизить Пригожина, назвал его самым унизительным по зоновским понятиям прозвищем - "п#даром", то есть самой низкой тюремной кастой заключенных, подвергающихся сексуальному насилию", - отметил Бутусов.

Полинков унизил всемогущего путинского олигарха на весь мир, теперь следует дождаться реакции предводителя "вагнеровцев".

"Если он не ответит солдату Полинкову, после того, как тот его назвал "п#даром", Пригожина уже никто не будет воспринимать всерьез. История драматична, показывает уровень морали и интеллекта "защитников российского мира", - отметил главный редактор.

Также смотрите: Террорист Пригожин о террористе Гиркине: "У#бок, законченое ссыкло, тварь #бучая. Я поссу ему на лицо". АУДИО (18+)