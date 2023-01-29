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Оккупанты превращают центр Мариуполя в лунную пустыню, - Андрющенко. ВИДЕО

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Российские оккупанты превращают центр Мариуполя в лунную пустыню, на восстановление в таких масштабах уйдут годы.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Центр Мариуполя превращается в лунную пустыню. Остовы домов, горы из строительного мусора и кратеры обнаженных фундаментов. Русная будет писать о "реконструкции и здесь буду быстро строить новое". На то она и российская, чтобы врать.

На восстановление в таких масштабах уйдут годы. Чтобы отстроить то, что уже снесено нужно от 5 до 8 лет. А они не останавливаются уничтожать дальше. Россия. Только разрушение и смерть. Ее постоянные спутники и партнеры. Других – нет", – написал он.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Выбор клована в 2019 році перетворить твою місцевість на місячну поверхню
  • Amber
    Москальню потрібно знищити під корень , бо ця мразота ніколи не дасть нам спокійно жити на своій землі 😠
  • Вадим Владимирович ca588c1e
    Весь мордор должен выглядеть так же.
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