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В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Эндрю Бэгшоу занимался гуманитарной эвакуацией из зоны боевых действий. В начале января он вместе с другим волонтером Кристофером Перри скрылся на Донбассе. Позже стало известно, что волонтеры были убиты россиянами.

Прощание прошло в Трапезном храме Софийского монастыря, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проститься с Эндрю Бэгшоу пришли украинские волонтеры, занимающиеся эвакуацией из горячих точек.

Эндрю Бэгшоу был гражданином Великобритании, но жил в Новой Зеландии. Он приехал в Украину в апреле 2022 года и приступил к волонтерскому делу, доставляя жителям фронтовых регионов продукты и лекарства, а также эвакуируя гражданских из зоны боевых действий.

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Эндрю Бэгшоу и Крис Перри были убиты россиянами во время попытки эвакуации пожилой женщины. В их автомобиль попал артиллерийский снаряд.

Друг волонтера Игнат Ивлев-Йорк открыл в память об Эндрю Бэгшоу сбор для волонтеров, эвакуирующих гражданских жителей с линии фронта. Средства можно перевести на карту 5375 4112 0327 7970.

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Автор фото и видео Олег Богачук

В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 01
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 02
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 03
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 04
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 05
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 06
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 07
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 08
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 09
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 10
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 11
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 12

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