В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Прощание прошло в Трапезном храме Софийского монастыря, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Проститься с Эндрю Бэгшоу пришли украинские волонтеры, занимающиеся эвакуацией из горячих точек.
Эндрю Бэгшоу был гражданином Великобритании, но жил в Новой Зеландии. Он приехал в Украину в апреле 2022 года и приступил к волонтерскому делу, доставляя жителям фронтовых регионов продукты и лекарства, а также эвакуируя гражданских из зоны боевых действий.
Эндрю Бэгшоу и Крис Перри были убиты россиянами во время попытки эвакуации пожилой женщины. В их автомобиль попал артиллерийский снаряд.
Друг волонтера Игнат Ивлев-Йорк открыл в память об Эндрю Бэгшоу сбор для волонтеров, эвакуирующих гражданских жителей с линии фронта. Средства можно перевести на карту 5375 4112 0327 7970.
Автор фото и видео Олег Богачук