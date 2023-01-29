"У тебя че на#уй, одни зеки на#уй?": российский оккупант возмущен составом подразделения, - перехват ГУР. АУДИО

Россия продолжает активно использовать зеков для войны против Украины. Но их количество быстро уменьшается.

Об этом говорится в разговоре российских оккупантов, опубликованном ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Один из оккупантов удивляется, что у другого из личного состава остались только "зеки", которые в свою очередь еще и быстро численно уменьшаются.

"Сколько у тебя человек осталось? 17? А чего так мало? Ты мне одних зэков называешь, тебе больше ставить некого? Я те 20 зеков давал на#уй, #б твою мать…У тебя че, на#уй, одни зеки, на#уй?" – говорит оккупант.

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