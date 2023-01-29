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"У тебя че на#уй, одни зеки на#уй?": российский оккупант возмущен составом подразделения, - перехват ГУР. АУДИО

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Россия продолжает активно использовать зеков для войны против Украины. Но их количество быстро уменьшается.

Об этом говорится в разговоре российских оккупантов, опубликованном ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Один из оккупантов удивляется, что у другого из личного состава остались только "зеки", которые в свою очередь еще и быстро численно уменьшаются.

"Сколько у тебя человек осталось? 17? А чего так мало? Ты мне одних зэков называешь, тебе больше ставить некого? Я те 20 зеков давал на#уй, #б твою мать…У тебя че, на#уй, одни зеки, на#уй?"  – говорит оккупант.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Матом ругаются все люди. Кроме орков.
    Они матом не ругаются. Они на ём разговаривают.
  • arye z.
    Самое секретное подразделение ЦРУ - отдел по подготовке разведчиков-нелегалов для заброски в россию. Закончилась очередная лекция.
    - Джентльмены. Сейчас вы познакомились с очень актуальной для коренного обитателя россии темой, с которой вам обязательно придется столкнуться в вашей деятельности - "Очередь у водочного магазина" Вопросы?
    - Сэр, не могли бы вы еще раз разъяснить когда употре***ть неопределенные артикли "***", а когда "*****"?
  • AbOriginal_UA
    По ходу, на 9 мая по красной площади пройдёт колонна зэков, колонна вертухаев и колонна мародёров с бытовой техникой !
    Деды в ах*е.....
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