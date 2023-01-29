Ситуация очень жесткая. На Донбассе проходят постоянные российские штурмы, - Зеленский. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке украинского президента.
"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Основное внимание, конечно, ситуации на фронте. Прежде всего, на Донетчине и южных направлениях.
Ситуация очень жесткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону.
Враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак. В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в том числе под Бахмутом.
И противопоставить этому можно только чрезвычайную стойкость и полное понимание того, что, защищая Донетчину, наши воины защищают всю Украину. Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов.
И очень важно при этом сохранять динамику оборонной поддержки наших партнеров. Скорость снабжения была и будет одним из ключевых факторов в этой войне.
Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Поэтому мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины.
На этой неделе мы имеем значительные оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами. Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны".