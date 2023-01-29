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Российские оккупанты из ПТРК стреляют по гражданскому судну. ВИДЕО

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В сеть попали кадры того, как российские оккупанты стреляют из ПТРК "Фагот" по гражданскому кораблю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого публикуются в соцсетях.

На видео видно, что огонь ведется по гражданскому порту (вероятно Херсону), в котором нет никаких военных целей.

Есть вероятность того, что вследствие этого обстрела было повреждено турецкое судно Tuzla,  находящееся в порту Херсона.

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Топ комментарии

  • Ревизор
    Саранча. Эти личинки любят что то уничтожить. Они не чего не могут создать. Даже воевать не могут. Только вдесятером, на раненного, со спины.
    С саранчой не договариваются, ее уничтожают.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Просто світові терористи. Яка ж це армія, коли стріляють по цивільних?
  • Панас Стець 477f2171
    кацап-дибіли.... і так за всю історію останні 800 років.
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