Российские оккупанты из ПТРК стреляют по гражданскому судну. ВИДЕО
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В сеть попали кадры того, как российские оккупанты стреляют из ПТРК "Фагот" по гражданскому кораблю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого публикуются в соцсетях.
На видео видно, что огонь ведется по гражданскому порту (вероятно Херсону), в котором нет никаких военных целей.
Есть вероятность того, что вследствие этого обстрела было повреждено турецкое судно Tuzla, находящееся в порту Херсона.
Russian soldiers firing on civilian vessels just for show with Fagot ATGM. pic.twitter.com/KRfkffBCgW— Clash Report (@clashreport) January 29, 2023