Зеленский и премьер Дании Фредериксен посетили раненых защитников в госпитале Николаева. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский вместе с премьером Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Важно, чтобы наши военные смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления!" - отметил Зеленский.

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