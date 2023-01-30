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Зеленский и премьер Дании Фредериксен посетили раненых защитников в госпитале Николаева. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский вместе с премьером Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы наши военные смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления!" - отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    а на ті склади, через які вкрали 220вагонів та 300 фур гуманітарки, екскурсія буде????
    а яйця по 170 грн за кіло і ковбасу по 1000грн за метр їй покажуть???
    чи покажуть як шевроле тахо обслуговують біженців.....
  • Остап ca057b24
    Зєлєнскій гнида
  • Ksenia VB
    І обидвоє вперше відвідують шпиталь.
    Чи вона вже була в нас ?
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