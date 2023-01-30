Зеленский и премьер Дании Фредериксен посетили раненых защитников в госпитале Николаева. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский вместе с премьером Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Важно, чтобы наши военные смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления!" - отметил Зеленский.