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Десантники 79-й бригады отбили атаку оккупантов вблизи Марьинки. ВИДЕО

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Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовая бригады Николаева ДШВ ВС Украины отразили штурм противника нескольких позиций вблизи Марьинки, нанеся врагу существенные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боя бойцы опубликовали в соцсетях. Оккупантов, пытавшихся тихо подойти к позициям десантников, сначала атаковали боевые дроны, а затем украинские воины встретили незваных гостей стрелковым оружием и минометами. Понеся потери, противник отказался от своих планов и под прикрытием дымового занавеса оккупанты сбежали, бросив на поле боя своих погибших.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Боженька бережи наше ЗСУ, кожного і всіх !!!
  • Trevo Trow
    Кожній свиняці по пиці.
  • SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
    как глисты кишат прям уроды. туда бы не вогами сыпать, а 155 без перекура.
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