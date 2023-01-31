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Пожилая женщина из Бахмута под обстрелом невозмутимо дает рекомендации журналистам: "Ты будешь прилеты фотографировать? Ага. Идем тогда сюда". ВИДЕО

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В сети опубликована видеозапись, на которой пожилая женщина из Бахмута помогает, очевидно, журналисту выбрать лучшее место для фиксации обстрела города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все это происходит во дворе частного дома женщины.

"Ты будешь прилеты фотографировать? Ага. Идем тогда сюда", - говорит она невозмутимо под звуки обстрела.

У мужчины, с которым женщина разговаривает, нервы не выдерживают такой обстановки и он нецензурно ругается за кадром.

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Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    у жіночки нерви металл..... йо*бана русня......
  • Kryva Bereza
    дайте автомата бабці !
  • Leon Renk bcc9a743
    Бабці хвала, а Путлеру хана з такими бабульками!
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