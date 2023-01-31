Новости Видео

Снег в Киеве: власти просят водителей не выезжать в город без надобности. ВИДЕО

5 12613
Столичные власти просят водителей по возможности не выезжать в город и не мешать работе спецтехники.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Без потребности не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", - призвали в КГВА.

Там сообщили, что снег в столице убирают более 3,5 тыс. коммунальщиков. Также на улицы выведено 95 единиц коммунальной спецтехники.

Остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатываются противогололедными средствами.

Читайте также: Синоптики прогнозируют воскресенье 30 января с вьюгами, сильным ветром и гололедицей по всей стране.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Михайло Струкевич
    Що справді сніг? Білий? Зимою? Не може бути.
  • Артм Воронцов
    неожиданность - снег в январе..... щось о 5 та о 6 машин прибиральних не видно ... виїздають у час пік і просять щоб водії не заважали..... ...
  • Leon Renk bcc9a743
    Ось будуть гавкать, што ето такоє невазможна прайті на шпільках!
    Нахрін його взагалі чистить він і сам весною розтане.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости