Снег в Киеве: власти просят водителей не выезжать в город без надобности. ВИДЕО
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Столичные власти просят водителей по возможности не выезжать в город и не мешать работе спецтехники.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"Без потребности не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", - призвали в КГВА.
Там сообщили, что снег в столице убирают более 3,5 тыс. коммунальщиков. Также на улицы выведено 95 единиц коммунальной спецтехники.
Остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатываются противогололедными средствами.