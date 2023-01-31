Снег в Киеве: власти просят водителей не выезжать в город без надобности. ВИДЕО

Столичные власти просят водителей по возможности не выезжать в город и не мешать работе спецтехники.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

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"Без потребности не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", - призвали в КГВА.

Там сообщили, что снег в столице убирают более 3,5 тыс. коммунальщиков. Также на улицы выведено 95 единиц коммунальной спецтехники.

Остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатываются противогололедными средствами.

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