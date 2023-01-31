Всем мужчинам, собравшимся на исполкоме Броварского горсовета, вручили повестки. В частности, мэру Сапожко. ВИДЕО
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На исполкоме горсовета Броваров всем мужчинам вручили повестки. Они должны явиться в "военкомат" для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщает "Трибуна – Бровары", передает Цензор.НЕТ.
"Только что всем мужчинам, присутствующим на исполкоме городского совета, вручили повестки. Первому - городскому голове Игорю Сапожко. Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 присутствующим.
Также повестки получат еще 98 человек из Броварской ОТГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что получившие повестки должны явиться в "военкомат" для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.