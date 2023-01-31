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Всем мужчинам, собравшимся на исполкоме Броварского горсовета, вручили повестки. В частности, мэру Сапожко. ВИДЕО

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На исполкоме горсовета Броваров всем мужчинам вручили повестки. Они должны явиться в "военкомат" для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает "Трибуна – Бровары", передает Цензор.НЕТ.

"Только что всем мужчинам, присутствующим на исполкоме городского совета, вручили повестки. Первому - городскому голове Игорю Сапожко. Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 присутствующим.

Также повестки получат еще 98 человек из Броварской ОТГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получившие повестки должны явиться в "военкомат" для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

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Топ комментарии

  • Tierre
    Мені от що не зрозуміло - той хлопець з повістками на фото - віж же професійний військовий, чи не так? І нібито здоровий? Чи в нього ноги немає? Якщо немає, то немає питаннь, а якщо у нього все добре зі здоров'ям - то не зрозуміло, чому він не захищає країну, а робить роботу, яку могли б виконувати ті, хто отримав поранення на війні чи літні жінки.
  • Максим Колісник b27b7c12
    Якась показуха, у мерів точно бронь
  • Fjall_Raven
    а всим кротам з опг дерьмака коли в суд повістки роздадуть?
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