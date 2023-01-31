Украинские воины уничтожили командный пункт оккупантов и склад боеприпасов. ВИДЕО беспилотника

Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и аэроразведчики батальона "Свобода" 4-й бригады НГУ уничтожили командный пункт и склад боеприпасов оккупантов.

Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликовал у себя на странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Захватчики были настолько перепуганы, что скрылись на краденом мотоцикле, бросив своих раненых", - отмечает он в сообщении.

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