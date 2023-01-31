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Украинские воины уничтожили командный пункт оккупантов и склад боеприпасов. ВИДЕО беспилотника

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Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и аэроразведчики батальона "Свобода" 4-й бригады НГУ уничтожили командный пункт и склад боеприпасов оккупантов.

Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликовал у себя на странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Захватчики были настолько перепуганы, что скрылись на краденом мотоцикле, бросив своих раненых", - отмечает он в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alex Dev 0616d21e
    Шо там таке бамкнуло? Дайте нам такого побільше!
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • vsbu vsbu
    Куди вони зібрались, оті на броньованому байку, на рибалку? На чорні камні?
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