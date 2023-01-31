Кремлевские пропагандисты признали значительные потери армии РФ в Украине: "Уже в сентябре потери десантных подразделений достигли 45-50 процентов". ВИДЕО
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Утраты десантных подразделений армии РФ в сентябре прошедшего года составили 45-50 процентов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил один из кремлевских пропагандистов на росТВ.
"Многие говорят, что на войне в Украине совсем не видно десантных подразделений. Это - объективная реальность. К началу мобилизации эти подразделения потеряли 45-50 процентов штатного состава", - отмечает участник пропагандистского шоу.