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Кремлевские пропагандисты признали значительные потери армии РФ в Украине: "Уже в сентябре потери десантных подразделений достигли 45-50 процентов". ВИДЕО

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Утраты десантных подразделений армии РФ в сентябре прошедшего года составили 45-50 процентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил один из кремлевских пропагандистов на росТВ.

"Многие говорят, что на войне в Украине совсем не видно десантных подразделений. Это - объективная реальность. К началу мобилизации эти подразделения потеряли 45-50 процентов штатного состава", - отмечает участник пропагандистского шоу.

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  • Олександр Дніпро
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • vsbu vsbu
    Та ладна, патєрь нєт...получається кокашенков - писдунчик
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