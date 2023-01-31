Крымскотатарские партизаны ликвидировали двух офицеров Росгвардии на оккупированном полуострове. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале партизанского движения АТЕШ.
В сообщении отмечается: "У нас длинные руки. И мы запустили их в гнездо опричников Кремля – в Росгвардию.
Наши люди в этой преступной по своей сути организации смогли ликвидировать двух весьма важных офицеров Росгвардии, которые спешили из Севастополя в Симферополь. Не доехали, сгорели в машине.
Поздравляем наших братьев с успешной операцией. Взрывчатка хоть и самодельная, но взрывается не хуже казенной. Молодцы!
Это только начало! Не бойтесь! Сражайтесь! Вступайте в ряды АТЕШ!"
Партизанський рух АТЕШ взяв на себе відповідальність за ліквідацію двох окупантів з Росгвардії: "Наши люди смогли ликвидировать двух весьма важных офицеров Росгвардии, которые спешили из Севастополя в Симферополь. Не доехали, сгорели в машине" https://t.co/ojL7uG9BCg 1/2 pic.twitter.com/2qR5Iglxjf— КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) January 31, 2023