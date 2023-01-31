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Крымскотатарские партизаны ликвидировали двух офицеров Росгвардии на оккупированном полуострове. ВИДЕО

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Крымскотатарские партизаны подорвали двух офицеров-оккупантов из Росгвардии на оккупированном полуострове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале партизанского движения АТЕШ.

В сообщении отмечается: "У нас длинные руки. И мы запустили их в гнездо опричников Кремля – в Росгвардию.

Наши люди в этой преступной по своей сути организации смогли ликвидировать двух весьма важных офицеров Росгвардии, которые спешили из Севастополя в Симферополь. Не доехали, сгорели в машине.

Поздравляем наших братьев с успешной операцией. Взрывчатка хоть и самодельная, но взрывается не хуже казенной. Молодцы!

Это только начало! Не бойтесь! Сражайтесь! Вступайте в ряды АТЕШ!"

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Топ комментарии

  • Олександр Карін
    Сґарєлі на работє...
  • Яр Холодний
    А тобі відомо чим відрізнялися загони АК у Польщі від БХ? Своєю"територіальністю" АК - діяла всій території окупованій німцями а БХ - тільки в рамках воєводства АК виконувала розпорядження уряду в Лондоні а БХ - місцевому керівництву АТЕШ стоворений за національним принципом - менше небезпеки що пробереться шпигун - бо вони один одного знають!
    Так що не "вумнічай"!
  • Владимир Сухов e5dee246
    Давно пора !
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