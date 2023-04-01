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Прямое попадание из украинского танка в траншею с 10 россиянами. ВИДЕО

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Украинский танк с расстояния до 100 метров попал в траншею с десятью "вагнеровцами".

Видео боя опубликовала боевая группа К-2 54 ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"В центре боевых действий оказалась маленькая позиция "Т-образка". Две посадки, шесть метров в ширину, сотни уничтоженных оккупантов вокруг. Отбив несколько атак противника, наше подразделение вынуждено было отступить, и контроль над этой позицией был потерян", - говорится в описании к видео.

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Батальон после тщательной разведки атаковал россиян танками, корректируя действия в бою с квадрокоптером.

"Российский оператор ПТРК Фагот сумел произвести один выстрел почти вплотную по нашему танку, но промахнулся. А танк с расстояния до 100 метров разбил бруствер траншеи и попал прямо в россиян!" – пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Именно так - метр за метром, позиция по позиции - мы и возвращаем украинские территории", - отметили авторы видео.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Панько Рудий 5d33fb3e
    Гарна робота хлопці. Слава ЗСУ!
  • O Kassiop
    Не моє: toreo

    продовження відомого бою за т-образну посадку. етап повернення її назад.
    10 орків в траншеї. раніше траншея була наша.

    ніфіга не зрозуміла інженерно-фортифікаційна частина оборони. неясно, що це взагалі. враховуючи, що обладнували оборону тут якраз наші.

    якийсь окоп, метрів на 10 довжиною розміщений по фронту вздовж однієї лінії. бліндажа нема, але викопане щось, схоже на лисячу нору. нема запасних вогневих позицій, нема взагалі глибини опорного пункту.
    це взагалі не опорний пункт. якийсь примітив. не дивно, що коли його брали орки, то двоє зашли з правого флангу в тил, один виперся і здох, а інший вдало закинув гранати. наш відстрілювався кудись туди, не розуміючи, де точно знаходиться ворог. при цьому наша позиція не заливалася вогнем кулеметів. так, щоб зовсім не можна було вести спостереження.

    якась хєрня. взагалі неясно, чи командир відділення (там схоже саме силами відділення тримали оборону) визначив сектори стрільби. хто і як вів управління обороною? якось так. хтось попадеться герой, і буде "грамотно вести оборону" як вже вийде, а потім бутусов напише про нього, як взірець оборонних дій. ну, таке.

    ок, припустимо, коли копали, то земля була промерзла. не докопали і загинули. з ************ теж було погано. оркам враження наносили з тилових позицій, схоже, мінометним вогнем.

    на цьому відео цей окоп наші повертають. для цього один танк підїзжає впритул і з метрів 10 розстрілює прямою наводкою. причому основне враження наносить вже біля самого окопа.

    їде танк не під прикриттям посадки, а виїхавши на центр поля і зближуючись по відкритій місцевості (але орки все одно, як здається, профукали момент початку атаки).

    тим не менш, орки встигли вистрелити із фаготу, але промахнулися. на щастя для танкістів. бо відстань була десь метрів 50-70. промахнулися не набагато.
    було б у кацапів ще хоча б 2-3 гранатомета, або не росли б руки з жопи, коли стріляли з фаготу, або почали б стрільбу на ураження танка раніше на кілька хвилин, ми, можливо, втратили б танк.
    може мала би піхота прикривати танк. або інший танк мав би вести вогонь по позиції ворога, поки цей танк зближувався. пкт на відстані 700-800 м дуже ок для того, щоб важко було підняти голову. але є, як є.

    ну і кацапи мали би робити те, що ми не зробили, коли обладнували цей пункт оборони. наприклад, докопати. але або лінь, або не встигли. та вони і початок атаки, схоже, профукали. їхні дрони не підтримували? не було звязку? хез.

    пощастило, що кацапи не обладнали ще хоча б пару вогневих позицій. в т.ч. з прихованими вогневими точками, в т.ч., з протитанковими прихованими вогневими точками, озброєними протитанковими засобами.

    ну, і наші так само готувалися.

    так під бахмутом воює вагнер, на зеків росармії начхати.
    а от на іншому відео за 30 березня чи щось таке, яке передивлявся сьогодні, наші втрачають 3 із 5 ббм (схоже на м113), бо в обороні на запоріжському напрямку протистоять кацапські регуляри, які діють грамотніше. і арта кацапська працює вдало. погано, якщо там був десант. тоді з нашого боку чоловік 30 - це 200 і 300.

    ну і по полю їздити, як на цьому відео їздить наш танк, виявилося не дуже ок.

    контранаступ буде дуже важким. кацапи готуються до оборони, і основні напрямки їм відомі. сподіваюся, наші діятимуть вдаліше
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