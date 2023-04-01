Прямое попадание из украинского танка в траншею с 10 россиянами. ВИДЕО
Видео боя опубликовала боевая группа К-2 54 ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.
"В центре боевых действий оказалась маленькая позиция "Т-образка". Две посадки, шесть метров в ширину, сотни уничтоженных оккупантов вокруг. Отбив несколько атак противника, наше подразделение вынуждено было отступить, и контроль над этой позицией был потерян", - говорится в описании к видео.
Батальон после тщательной разведки атаковал россиян танками, корректируя действия в бою с квадрокоптером.
"Российский оператор ПТРК Фагот сумел произвести один выстрел почти вплотную по нашему танку, но промахнулся. А танк с расстояния до 100 метров разбил бруствер траншеи и попал прямо в россиян!" – пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Именно так - метр за метром, позиция по позиции - мы и возвращаем украинские территории", - отметили авторы видео.
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