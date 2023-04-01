"Сегодня Херсон благовествуй радость велию, там уже знамя русские": СБУ опубликовала записи разговоров митрополита Павла (Лебедя). АУДИО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, митрополит радуется временной оккупации Херсона и называет вторжение РФ в Украину "войной Америки и России до последнего украинца".
Он обвинял Украину в том, что РФ начала полномасштабную войну и заявил, что Украина якобы "спровоцировала" Москву.
Лебедь в разговорах заявлял, что в западных областях Украины нет украинцев, а регион "Польша и Венгрия".
Митрополит также называл бойцов терробороны "ублюдками".
Несмотря на вторжение РФ, митрополит держит связь с Москвой, о чем сам рассказывал во время разговора. Также он призвал верующих молиться за патриарха РПЦ Кирилла.
Сегодня СБУ сообщила бывшему наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП митрополиту Павлу (Петру Лебедю) о подозрении в оправдании действий РФ и разжигании межрелигиозной розни.