"Сегодня Херсон благовествуй радость велию, там уже знамя русские": СБУ опубликовала записи разговоров митрополита Павла (Лебедя). АУДИО

Служба безопасности опубликовала перехваченные записи разговоров бывшего наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП митрополита Павла (Петра Лебедя).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Так, митрополит радуется временной оккупации Херсона и называет вторжение РФ в Украину "войной Америки и России до последнего украинца".

Он обвинял Украину в том, что РФ начала полномасштабную войну и заявил, что Украина якобы "спровоцировала" Москву.

Лебедь в разговорах заявлял, что в западных областях Украины нет украинцев, а регион "Польша и Венгрия".

Митрополит также называл бойцов терробороны "ублюдками".

Несмотря на вторжение РФ, митрополит держит связь с Москвой, о чем сам рассказывал во время разговора. Также он призвал верующих молиться за патриарха РПЦ Кирилла.

Сегодня СБУ сообщила бывшему наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП митрополиту Павлу (Петру Лебедю) о подозрении в оправдании действий РФ и разжигании межрелигиозной розни.

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