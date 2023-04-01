Украинские артиллеристы британской пушкой уничтожили вражеский СПГ-9 "Спис", - Залужный. ВИДЕО
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Украинские артиллеристы уничтожили противотанковый гранатомет "Спис" оккупантов вместе с боекомплектом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы наших бойцов опубликовал Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
"Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119. Уничтожили вражеский СПГ-9 "Спис" вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек", - написал Залужный.