Украинские артиллеристы британской пушкой уничтожили вражеский СПГ-9 "Спис", - Залужный. ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили противотанковый гранатомет "Спис" оккупантов вместе с боекомплектом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы наших бойцов опубликовал Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

"Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119. Уничтожили вражеский СПГ-9 "Спис" вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек", - написал Залужный.

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