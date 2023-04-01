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Украинские артиллеристы британской пушкой уничтожили вражеский СПГ-9 "Спис", - Залужный. ВИДЕО

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Украинские артиллеристы уничтожили противотанковый гранатомет "Спис" оккупантов вместе с боекомплектом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы наших бойцов опубликовал Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

"Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119. Уничтожили вражеский СПГ-9 "Спис" вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек", - написал Залужный.

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Топ комментарии

  • Gary First
    Слава Україні! Слава ЗСУ!
  • Сергей Николаевич f62f598f
    Приэмно дивитися як нашi котики нищять кацапськiх шакалив. А Залужний, да, зараз вiн батько нашоi Укра iни.
  • Амандрапапупа
    Так ось він
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