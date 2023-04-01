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Украинцы ведут огонь из британской гаубицы Л119 по российским оккупантам. ВИДЕО

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Артиллеристы ВСУ с помощью L119 уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" и повредили вражеский миномет 2В9 "Василек".

Соответствующую видеозапись обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119. Уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Васильок", - сообщил Залужный.

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Топ комментарии

  • Леонид Полотненко 95049a77
    Файна робота!!! Україна переможе. Слава ЗСУ,
  • Urs
    хороший дивайс, легкий, с низким силуэтом, своей навигацией, лазерным гироскопом и встроенным артиллерийским планшетом.
  • saimansay
    не шашлики - а хороші шашлики з русні

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