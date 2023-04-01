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"Пашу в рашу", - возле Киево-Печерской лавры проходит митинг против УПЦ МП. ВИДЕО

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Возле Киево-Печерской лавры граждане проводят акцию протеста против УПЦ (МП).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

В частности, несколько сотен человек пришли на акцию протеста к Киево-Печерской лавре. Они держат в руках украинские флаги, а также плакаты: "Машу в рашу", "московский патриархат - за российским кораблем", "Долой московских попов". При этом они скандируют: "Мерседес на ВСУ".

У входа в лавру УПЦ (МП) устроила молебен, к которому привлечены около 150 человек. Священники московского патриархата установили колонки и пытаются перекричать оппонентов.

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Мєста Паши на паРаше...
  • Толья
    10:11 23.11.2022

    "Європейська солідарність" пропонує законодавчо заборонити діяльність РПЦ в Україні
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