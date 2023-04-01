Несправедливые проклятия падают на голову проклинающего - и.о. наместника Лавры Авраамий отреагировал на действия Павла. ВИДЕО

И.о. наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий заверил, что братия молится о президенте Владимире Зеленском, а "проклятия" бывшего наместника Лавры митрополита УПЦ МП Павла возвращаются к нему самому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал Авраамий в своем обращении, размещенном на официальном сайте ПЦУ.

Аврамий заявил: "Сегодня – день Похвалы Пресвятой Богородицы. К сожалению, из-за позиции и действий бывшего наместника Лавры и его единомышленников, из-за возмущений, которые они спровоцировали в нашей обители и в государстве своей поддержкой "русского мира", мы не можем в этот день достойно почтить нашу Игумению молитвенной похвалой, но я твердо убежден, что в скором времени в нашей обновленной обители снова будет звучать молитва, а не будут провозглашать проклятия, будет мир, а не возмущение и противостояние, потому что наш Бог – это Бог мира и правды, а правда – на стороне Украинской церкви и нашего благочестивого народа.

Я хочу сердечно поблагодарить всех отцов и братьев, всех верных за многочисленные слова поддержки, полученные в свой адрес. За эти дни я общался со многими и убежден, что вместе мы сможем обновить нашу украинскую Лавру, сделать ее настоящим местом служения Богу и Церкви, а не личностям и враждебным идеологиям.

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Хочу подчеркнуть: то, что происходит сейчас вокруг Лавры, – это не противостояние государства и религии, это не нарушение свободы. Напротив – это освобождение нашей святыни от влияния враждебного русского государства, это предоставление возможности братии Лавры свободно проявить собственную волю.

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Ради святынь Лавры, ради молитвы возле наших отцов печерских мы долго терпели. Потому что мы не видели альтернативы. Но сейчас новая каноническая реальность существования признанной Поместной Церкви, и решения украинского государства позволяют нам выбрать – и я свой выбор сделал. Я остаюсь в обители Печерской, возле отцов, чтобы дальше служить Богу и Церкви. Именно поэтому я отвергаю и осуждаю идеологию "русского мира" и призываю всех вас, отцы и братия, идти по этому пути: между Богом и самозваным "третьим Римом" выбрать Бога!

Как исполняющий обязанности наместника Лавры я глубоко возмущен теми заявлениями и действиями, которые делает наш бывший руководитель. Разве он не знает, что несправедливые проклятия падают на голову проклинающего? Все слезы братии, о которых он говорит, – его вина. И все проклятия, которые он посылает и президенту, и всем несогласным с ним, – возвращаются на самом деле к нему, потому что по слову писания они, как уголь горящий, собираются на его голову.

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Имея ныне ответственность возглавлять Лавру, возложенную на меня блаженнейшим митрополитом Епифанием, от имени Лавры хочу засвидетельствовать всем, что проклятия бывшего наместника безосновательны и несправедливы. Уверяю нашего президента, что братия Лавры молится и продолжит молиться за главу нашего государства, как это нам повелевает делать и Слово Божие. Мы благословляем Вас, Владимир Александрович, в вашей борьбе с агрессором, с фальшивым "русским миром", принесшим нашему народу войну и смерть. Мы молимся о Вашей семье, о всех, кто вместе с Вами работает для победы над врагом мира.

Дорогие отцы, братья и сестры! В эти дни много дел организационных и других нуждаются в моем внимании, поэтому я еще не имею возможности для более широкого общения и вынужден обратиться ко всем через эту запись. Но скоро, с помощью Божьей, мы сможем вместе молиться в нашей обители, совершать вместе богослужения, начать обновление монашеской жизни по образцам преподобных отцов. Мы просим украинское государство предоставить для этого соответствующие помещения и убеждены, что государство прислушается к нашей просьбе".

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