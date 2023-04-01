Подписал 2 указа о новых санкциях. Речь идет о 650 людях, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 апреля выступил с традиционным видеообращением к украинцам.

Как и нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

Украинский президент отметил: "Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию.

Это чиновники государства-агрессора, его ВПК – сотни компаний. И коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах.

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СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, снабжает или производит оружие для террора, – ни один не избежит ответственности.

Блокировка сообщников террора, изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы – это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины и международного порядка.

Слава всем, кто сейчас в бою! Вечная память всем – взрослым и детям, – чьи жизни унес террор России!"

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