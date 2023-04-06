России не выиграть у Европы, когда украинец и поляк стоят бок о бок, - Зеленский перед депутатами и представителями общественности Украины и Польши. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Польша Анджей Дуда вечером 5 апреля выступили перед польскими политиками и представителями общественности Украины и Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Полный текст речи Украинского президента: "Привет, Варшава! Привет, Польша! Великий польский народ! Великий украинский народ! Бок о бок здесь, объединенные на этой площади духом свободы, величественной историей и славной победой, которую вместе приближаем!

Мы знаем друг друга, украинцы и поляки, и знаем очень давно. И сейчас в сердце польской столицы украинские сердца обращаются к каждому из польских сердец.

Это честь для меня – быть здесь. Я говорю вам словами благодарности и силы. Благодарности, потому что нет больше таких моментов, когда бы мы были врозь, когда мы были бы не объединены. Украинские и польские сердца сражаются за одну свободу, за взаимную независимость наших государств, за нашу родную Европу – наш общий дом, и мы победим!

Нет больше такой силы, которая перевесила бы украинское и польское братство. А благодаря этому оправдаются слова: "Что у нас сила чужая взяла, саблей отберем".

Воцаримся, братия, и мы всюду в своей сторонке.

Каждый раз, когда украинский флаг возвращается на абсолютно законное место на украинской земле, а российский оккупант убегает, крепнет и польский флаг.

Желто-синие и бело-красные – эти четыре цвета крепче вражеского триколора.

Каждый успешный бой украинских героев за наше независимое государство придает защиту и польскую независимость. Польские "Крабы" и "Перуны" в руках украинцев, возвращающих нашим людям свободу, придают прочности и вашей свободе.

Вот что означает наше умение, украинцев и поляков, строить нашу победную историю бок о бок. И я благодарен за это братство каждому поляку!

Поклон тебе, Польша! Аплодисменты тебе, польский народ!

Благодарен тебе, друг Анджей, господин Президент. Твоей жене Агате. Для меня честь быть здесь сегодня вместе с моей женой.

Тебе, дорогой Матеуш, господин Премьер-министр.

Благодарю вас, пани маршалек и пане маршалку. Всем польским лидерам здесь, в Варшаве, и повсюду в гминах и людям Польши, которые знают, что значит для вашей свободы наша свобода. Я благодарен всем, кто сейчас на этой площади и кто слышит меня по всей Польше!

Сегодня я был на площади Маршалка Пилсудского, рядом с этим местом, там, где в 79 году прозвучали слова великого человека и великого поляка Иоанна Павла II. Обращаясь к Богу, он сказал: "Да сойдет Твой Дух и обновит лице земли! Этой земле!"

Сегодня очевидно, как щедр был Господь, когда услышал эти слова.

Свободная Польша появилась и никогда не упадет. Свободная Украина появилась и никогда не упадет.

Но чужая власть, которая хотела контролировать наши народы и не понимала, к чему мы стремимся, просто рассыпалась. А мы – мы стоим вместе! Бок о бок. Украина и Польша, и Европа и свободный мир.

Стоим и когда снова брошены полномасштабные силы агрессии против нашей свободы. Что ж, рухнет и этот режим, пошедший войной против нас. Он принес могилы Украине, чтобы потом принести могилы снова и Польше, и всем нашим братьям и сестрам свободной Европы. А мы боремся. Бок о бок!

Он принес депортации украинцам, чтобы снова депортировать и других, чья свобода дышит на землях, которые Россия собирается украсть. А мы защищаемся. Бок о бок!

Враг хотел похоронить нашу с вами независимость и растворить в русском пространстве наши национальные культуры. А мы стоим крепко! Мы с вами, украинцы и поляки, вместе, бок о бок вернем все это зло эпитафией российскому империализму.

Мы с тобой, Польша, бок о бок утвердим свободу в Европе навсегда. Тирания проигрывает в истории, когда проигрывает в Украине. Москва не будет убивать, а Петербург не будет делить. Больше никогда.

На этой славной площади и любой другой польской площади так же, как и на всех украинских площадях, больше никогда не будет России – после нашей победы.

Много ли еще нужно шагов к ней? Нет. Надо только не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, ее следует предоставить. Когда победа нуждается в танках, их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость нуждается в воздухе, не нужно обращать внимания, как отреагируют в России на самолеты у нас, не стоит думать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F – 16 или какое-либо другое. Следует действовать!

Действовать так же, как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции. Верю, что проявится и в авиационной коалиции. Ведь это битва за свободу, и в ней невозможно выиграть отчасти.

Когда в Варшаве недавно выступал наш с вами союзник, мощный союзник свободы – Президент Байден, он сказал: "Нет слаще слова, чем "свобода". Нет более благородной цели, чем свобода. Нет высшего стремления, чем свобода".

Мы, украинцы и поляки это хорошо знаем. Поэтому и нет такого вопроса между нами, который мы не решим, чтобы усилить нашу общую защиту. Потому и этот мой визит, переговоры здесь в Варшаве стали еще одним шагом к победе. И я спасибо за решения согласованы сегодня! За мощный оборонный пакет. Спасибо за жизнь, которую мы совместно с вами спасаем нашей солидарностью!

Дорогой польский народ! Я уверен, ты знаешь, что солидарность охватывает сейчас гораздо больше, чем судьбу наших двух народов. Когда мы с вами свободны – это гарантия, что свобода будет крепкой во всех наших странах-соседках в Евросоюзе. Румыния и Словакия, Литва и другие страны Балтии... Все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны – это гарантия, что свобода устоит в Молдове, не покинет Грузию и придет, обязательно придет в Беларусь.

Чем больше свободы будет у нас с вами, вокруг нас, тем больше гарантий будет и в справедливости. У того, что наш общий враг будет отвечать. Справедливо будет отвечать за Быковню и Бучу, Катынь и Смоленск. Будет отвечать до конца своей жизни здесь, на земле, и навеки – перед Богом.

Справедливость – это будет историческое достижение наших поколений, и путь прокладывается также нашим братством. Украинцами и поляками, идущие бок о бок.

Братья и сестры поляки! Еще несколько поколений назад все, на чем сейчас базируется наша сила, было лишь задачей.

Ежи Гедройц учил, что "нет независимой Польши без независимой Украины". Это изучено.

И я бы продолжил. Не выиграть России у Европы, когда украинец и поляк стоят бок о бок. Это выучим.

Так же, как мы с тобой, Польша, стоим вместе в этой войне, будем наслаждаться и миром. Вместе! Бок о бок во всем. Вместе в Европейском Союзе, вместе в НАТО. Это продолжение нашей судьбы свободных народов!

Историческое понимание между нашими народами должно подкрепляться всем. Всем! Все, что нужно решить для интересов и спокойствия наших обществ, должны решить. От сотрудничества военной и политической, экономической и энергетической до кропотливой работы историков.

Когда принимаем, что человеческая жизнь – самая высокая ценность, мы чествуем память и достоинство каждого человека. Всех, кто жил перед нами. Всех, кто нуждается в уважении. И здесь не должно быть никаких запретов. Именно наше с вами взаимное и абсолютное уважение будет нести миру украинскую и польскую культуры. Всегда будет нести! Ибо мы навсегда спаслись нашим единством, нашей решительностью.

Дорогой Жешув! Я благодарю тебя за то, что ты стал первым городом-спасителем для Украины!

Перемышль! Люблин! Хелм! Спасибо вам! Вам, что открылись нашим людям во время, когда это было больше всего нужно!

Гданьск и Вроцлав! Катовице и Белосток! Краков и Варшава! Каждый город Польши, который стал таким гостеприимным для наших людей! Благодарю вас!

Спасибо за то, что украинские дети в Польше могут жить в уважении, а украинские взрослые получили от Польского государства закон, гарантирующий им те же права и возможности, что есть у ваших людей!

Спасибо всем волонтерам Польши – можно громче волонтерам? – которые помогают нашим людям здесь, на польской земле и в Украине, даже рискуя своей жизнью!

Спасибо всем, кто тренирует украинских солдат на польской земле!

И благодарю каждое польскоге сердце, что поднимает свои молитвы также и за украинцев!

Дорогие украинцы, дорогие украинки в Польше! Каждый день работаем для того, чтобы выгнать врага из Украины, чтобы вернуть безопасность всем нашим городам и селам, чтобы наши люди, которые нашли убежище в других странах, могли вернуться домой.

И я благодарю всех вас, кто помогает государству!

Дорогие поляки! Все европейцы! Желаю вам счастливых грядущих Пасхальных праздников! И всем – победы жизни над агрессией, победы в боях, которые продолжаются сейчас в Украине!

Слава всем нашим воинам, которые сражаются за нашу и вашу свободу! Слава Украине! Chwała Polsce!"