Митрополит Павел владеет двумя домами, автомобилями и сельскохозяйственным предприятием, - Bihus. ВИДЕО

После оглашения приговора – 60 суток домашнего ареста – Паша "Мерседес" сообщил, что в его доме нет ни света, ни тепла, и спать там невозможно. Журналисты Bihus.info выяснили чем владеет бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info.

В селе Вороньков бывшему наместнику Киево-Печерской лавры принадлежит двухэтажный дом. Именно в нем Паша Мерседес и проведет свой домашний арест. Его площадь составляет 580 квадратных метров, а построен он на участке площадью 40 соток. на участке также расположен гостевой дом, площадью 170 квадратов.

В 2016 году имение выставлялось на продажу. Тогда он был оценен в 1 300 000 долларов. Говорилось, что дом меблирован работами итальянских и английских мастеров. Но желающих приобрести тогда не нашлось.

Также в собственности Павла (Петра Лебедя) есть особняк в Печерском районе столицы. Площадь – 546 квадратных метров. Кроме спальни-гостиной, там есть своя турецкая баня, сауна, бассейн и даже лифт.

Чтобы добираться до своих домовладений бывший наместник Киево-Печерской лавры собрал неплохой автопарк. К слову, комментируя свой автомобиль за миллион, митрополит допытывался: "а что, священник должен идти пешком?"

Также журналисты выяснили, что митрополит Павел может быть настоящим владельцем агрофирмы "МПЧ Агро". Которая по документам принадлежит Александру Матвиенко и имеет в пользовании более 500 земельных участков на территории Киевской и Черниговской областей.

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